В Тбилиси простились с режиссером Темуром Чхеидзе

9 июн. 17:59

В четверг, 9 июня, в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси прошли похороны народного артиста России и Грузии Темура Чхеидзе. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Панихида по режиссеру состоялась Тбилисском академическом театре имени К. Марджанишвили. Проститься с мастером пришли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, спикер парламента Шалва Папуашвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также рядовые граждане.

Напомним, Темур Чхеидзе ушел из жизни 5 июня в возрасте 78 лет.

Темур Чхеидзе родился в Тбилиси 18 ноября 1943 года. В 1991 году начал работать в БДТ имени Товстоногова в 1991 году. Тогда он занимал должность режиссера-постановщика. В 2004 он стал главным режиссером театра, а в 2007 - художественным руководителем.

Чхеидзе - обладатель Ордена Почета "за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность".