Прямое авиасообщение может связать Россию и Таиланд осенью

9 июн. 18:33

Прямые рейсы в Таиланд могут стать доступными российским туристам осенью, сообщает АТОР.

В настоящее время, как рассказала исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате, ведется работа по решению трех проблем: отсутствие прямых перелетов, невозможность использования карт "Мир", необходимость оформления Thailand Pass.

"Мы планируем, что самолеты полетят уже осенью 2022 года", - сообщила она в ходе деловой встречи в рамках туристической выставки ТТМ+ 2022.

Сначала перелеты будут организованы из Владивостока на лайнерах компании Air Asia, затем из Москвы на Thai Airways.

ЦБ страны пытается решить вопрос с возможностью оплачивать расходы в Таиланде картами российской платежной системы "Мир", а Thailand Pass с 1 июня стало оформлять намного проще, отметила исполнительный директор ТАТ. Кроме того, система Thailand Pass может быть отменена через пару месяцев, добавила она.