Чечня подаст России пример, как воспитывать детей

9 июн. 18:16

Опыт Чечни в воспитании детей планируется распространять на другие регионы России, заявила в четверг уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мне было важно посмотреть опыт работы по детской тематике в Чеченской Республике. Мы знаем, что здесь потрясающие показатели: у вас нет детских домов, нет алкоголь- и наркозависимых детей, нет детей, которые совершили правонарушения", - отметила она.

Этот положительный опыт может быть адаптирован к другим российским регионам, считает омбудсмен. "И нам очень важно, чтобы, понимая, конечно, специфику региона, традиционные ценности, культуру, принципы, которые используются, мы могли адаптировать их для работы в других регионах", - рассказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что в Чечне с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проводятся беседы с приглашением представителей духовенства.

"Мы будем делать все, чтобы укрепить семью и в последующем укрепить государство", - подтвердил глава республики Рамзан Кадыров.

Львова-Белова находится в Чечне с двухдневным визитом, в рамках которого она посетила ряд социально значимых учреждений республики и провела встречи с региональными чиновниками и главами ведомств.