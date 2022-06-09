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Российская экономика останется открытой

Российская экономика останется открытой

Экономика России будет открытой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь молодыми предпринимателями на ВДНХ в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что закрытая экономика была в СССР, однако сейчас страна не намерена возвращаться к этому. "Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый "железный занавес" - мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли", - цитирует главу государства ТАСС.

Он обратил внимание на то, что сейчас Россия не собирается возводить вокруг себя забор "Такую страну как Россия невозможно обнести забором. А мы сами вокруг себя не собираемся такой забор возводить", - добавил президент РФ.

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