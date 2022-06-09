Финляндия построит забор на границе с Россией

Финляндия возведет на границе с Россией заграждение для укрепления своей безопасности, информирует в четверг МВД страны.
"Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]", - заявила министр внутренних дел страны Криста Микконен.
На возведение заграждения погранслужбе будет выделено дополнительное финансирование.
Заграждения на границе помогут подготовить Финляндию к борьбе с "угрозами гибридного характера", в частности, с "использованием миграционного вопроса в целях оказания политического давления", отмечает МВД страны.