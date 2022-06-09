Путин проведет совещание с членами правительства

9 июн. 17:42

Вечером 9 июня у президента России Владимира Путина состоится совещание с правительством. Об этом глава государства сообщил на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

"Сейчас, после нашей встречи, у меня будет очередное совещание с правительством вне рамок сегодняшней повестки дня", - цитирует Путина РИА Новости.

Какие именно темы будут обсуждаться на совещании президента и правительства, на данный момент неизвестно.