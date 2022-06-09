Казахстан сокращает экспорт газа для обеспечения внутренних потребностей

9 июн. 17:37

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил перенаправить 2 млрд кубометров экспортного газа с Тенгиза на внутренний рынок.

На заседании Совета иностранных инвесторов Токаев сообщил, что дефицит газа на внутреннем рынке республики прогнозируется уже в 2023 году.

"Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 млрд кубометров газа с экспортного на внутренний рынок", - сказал он.

В срочном порядке поручено решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в 1 млрд кубометров.