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Без суверенитета нет лидерства, уверен Путин

Без суверенитета нет лидерства, уверен Путин

Любая страна, чтобы претендовать на лидерство, должна обеспечить свой суверенитет, считает президент РФ Владимир Путин.

"Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния", - заявил он во время встречи с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ в четверг.

Без суверенных решений страна превращается в колонию, добавил он. "Или страна является суверенной, или колонией... <…> Если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (нет)", - сказал российский лидер.

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