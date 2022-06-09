Без суверенитета нет лидерства, уверен Путин

9 июн. 17:18

Любая страна, чтобы претендовать на лидерство, должна обеспечить свой суверенитет, считает президент РФ Владимир Путин.

"Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния", - заявил он во время встречи с молодыми предпринимателями на площадке ВДНХ в четверг.

Без суверенных решений страна превращается в колонию, добавил он. "Или страна является суверенной, или колонией... <…> Если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе (нет)", - сказал российский лидер.