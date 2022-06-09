Азербайджан развивает возобновляемую энергетику

На прошлой неделе Азербайджан подписал соглашение с компанией Masdar из ОАЭ, касающееся проектов солнечной энергетики мощностью 1 ГВт и ветроэнергетики мощностью 1 ГВт, а также интегрированных проектов по ветроэнергетике и "зеленому" водороду мощностью 2 ГВт. Это будет первая морская ветряная электростанция на Каспии. Причем со временем мощность этих проектов может увеличиться с 4 ГВт до 10 ГВт.

Соглашение между Минэнерго Азербайджана и Masdar также включает в себя меры по исследованию возможностей усиления сети, а также внедрение соответствующих процессов для экспорта электроэнергии, пишет аналитик британского научно-исследовательского агентства Rethink Technology Research Андрис Вантенаар.

Наиболее интересный аспект соглашения - производство "зеленого" водорода в стране-экспортере натурального газа, экономически и географически близкой к крупнейшему экспортеру газа – России. При этом Азербайджан не собирается окончательно отказываться от природного газа в ближайшие десятилетия. Другие крупные страны-экспортеры ископаемого топлива, такие как страны Персидского залива и Россия, неспешно развивают возобновляемую энергетику, но объемы добычи в Азербайджане меньше, а растущий внутренний спрос привел к тому, что стране приходится импортировать некоторые объемы российского газа, чтобы поддерживать экспорт на запад.

Одним из азербайджанских партнеров Masdar выступила Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), которая в 2021 году подписала соглашение о сотрудничестве с инжиниринговой компанией Technip Energies в отношении реализации пилотного проекта, предусматривающего строительство морской плавучей ветряной электростанции.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов пояснил, что проекты солнечной и ветровой энергетики общей мощностью 4 ГВт предоставляют широкие возможности для развития Азербайджана как страны с концепцией "зеленого роста", которая производит и экспортирует "зеленую" энергию, а также позволяют привлечь многомиллиардные инвестиции. Азербайджан уже получил от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) $51 млн на строительство солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт.

Masdar из ОАЭ и ACWA Power из Саудовской Аравии сыграли ведущую роль в развитии возобновляемой энергетики, заключая соглашения по всему региону, в том числе с Узбекистаном и Казахстаном. Masdar поставил перед собой цель увеличить мощности проектов возобновляемой энергетики до 50 ГВт к 2030 году. ACWA Power строит в Азербайджане ветряную электростанцию стоимостью $300 млн, которую президент Ильхам Алиев упомянул в своем февральском интервью, в ходе которого также были упомянуты и другие проекты в сфере гидроэнергетики в том числе проект строительства гидроэлектростанций, который из-за местоположения требует сотрудничества с Ираном.

Проект по производству "зеленого" водорода напоминает аналогичный проект в Казахстане. Там речь шла о производстве "зеленого" водорода с помощью ветрогенераторов и солнечных панелей мощностью 45 ГВт, предложенных компанией Svevind, которая год назад заключила меморандум о взаимопонимании с национальной компанией Kazakh Invest. В Svevind ожидают, что проект будет закончен в течение трех-пяти лет. В декабре компания заключила контракт с ILF Consulting Engineers и Roland Berger на получение услуг по разработке концептуального проектирования заводов по производству "зеленого" водорода мощностью 20 ГВт. Развитие в Азербайджане морской ветроэнергетики займет больше времени, чем развитие наземной возобновляемой энергетики в Казахстане, но проект может быть осуществлен уже к 2030 году.

Несомненно, подобное развитие отрасли связано с ростом цен на топливо во всем мире. Иран, например, вкладывает доходы от экспорта нефти и газа в развитие солнечной энергетики, объявляя тендер на строительство 4 ГВт солнечных электростанций. Ирак, в свою очередь, объявил о заключении соглашений по развитию солнечной энергетики с Masdar, TotalEnergies, Power China и другими, причем мощность каждого из проектов - 1 ГВт или более. Более 200 ГВт солнечных электростанций может быть введено в строй в мире в этом году, и отрасли возобновляемой энергетики есть куда развиваться. Можно не удивляться, если уже к 2024 году солнечная энергетика будет расти почти на 300 ГВт, и с этого момента рост лишь продолжится.