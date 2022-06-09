Малгобеку вручили "Меч Победы"

9 июн. 16:54

Вручение Малгобеку - городу воинской славы - "Меча Победы" прошло сегодня в Москве, рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодня в Москве в зале Славы музея Победы на Поклонной горе состоялось торжественная церемония вручения "Городам воинской славы" Мечей Победы. Город Малгобек был в числе 45 городов", - цитирует его "Интерфакс".

Политик подчеркнул, что все жители республики помнят, какой ценой был завоеван этот статус, а также какую роль играла защита Малгобекского рубежа в Сталинградской битве.

Калиматов уточнил, что меч Победы - это еще одна достойная награда за подвиг солдат.