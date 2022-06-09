Эрдоган выдвинул кандидатуру на пост президента Турции

9 июн. 16:47

Президент Турции Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства, которые состоятся в июне следующего года.

"Я – кандидат "Альянса народа", выборы будут в июне следующего года. Бай Кемаль (руководитель главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу), обнародуй свое имя. Давай!" - приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Вместе с президентскими пройдут и парламентские выборы. Правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Сам Эрдоган долгое время не комментировал своё выдвижение.