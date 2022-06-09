Тройное ДТП со смертельным исходом произошло в Кабардино-Балкарии

9 июн. 16:48

Один человек погиб и четверо пострадали в результате аварии в Зольском районе Кабардино-Балкарии, где столкнулись три легковых автомобиля,

"В Кабардино-Балкарии полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием трех автомашин на автодороге "Кавказ". В результате столкновения автомобили Lada Kalina, Kia и Lada Priora загорелись. 9 июня 2022 года в 13:10 на 408-м км дороги "Кавказ" в районе населенного пункта Малка произошло ДТП с участием автомашин Lada Kalina и Lada Priora, двигавшихся в попутном направлении со стороны города Пятигорска в направлении города Нальчика и автомобиля Kia, двигавшегося во встречном направлении", - информирует пресс-службе МВД по региону.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.