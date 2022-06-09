"Яндекс.Карты" решили не показывать границы стран

9 июн. 16:45

Сервис "Яндекс.Карты" будет демонстрировать физико-географические изображения земной поверхности, сосредотачиваясь на природных объектах, а не на границах стран, рассказали в пресс-службе "Яндекса".

В компании уточнили, что такая карта будет отражаться на обзорных масштабах, где сервис не используется по основным сценариям. Это произойдет уже в ближайшее время.

"Наша задача - отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно", - цитирует сообщение РИА Новости.