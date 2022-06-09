Стало известно, где построят АЭС в Казахстане

9 июн. 16:38

Руководство Казахстана выбрало район озера Балхаш в Алматинской области для строительства атомной электростанции, рассказал министр энергетики страны Болат Акчулаков.

"Мы провели межведомственную комиссию по определению региона размещения АЭС. Это регион озера Балхаш в Алматинской области, в районе поселка Улкен", - цитирует его ТАСС.

Глава Минэнерго уточнил, что теперь необходимо разобраться с геологией, водой, экологией, а затем выбрать технологию, это будет сделано в 2023 году. Когда технология будет определена, начнется строительство - оно может занять около 10 лет.

Акчулаков пояснил, что Нур-Султан рассматривает разные технологии - российские, французские, японские, южнокорейские и китайские