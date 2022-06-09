Житель Северной Осетии проведет 9 лет за решеткой за захват заложников

9 июн. 16:36

В Северной Осетии мужчину посадили на 9 лет за за захват заложников и ложные сведения об акте терроризма, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Приговор 54-летнему жителю региона вынес Южный окружной военный суд. Решение суда еще не вступило в силу.

Было установлено, что 12 апреля 2021 года мужчина вошел в магазин на улице Куйбышева во Владикавказе и заявил, что у него в рюкзаке находится взрывчатка, которая может сработать. Он достал нож и взял в заложники 12 человек, двое из них были несовершеннолетними. Людей он удерживал около часа, требуя, чтобы полицейские выполнили все его условия. Тогда заложники смогли бы покинуть здание.

Посетители магазина, а также проникшие туда силовики схватили мужчину. Взрывное устройство оказалось ненастоящим.