Нехватка персонала привела к отмене сотни рейсов немецкой авиакомпании

9 июн. 16:13

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa был вынужден отменить порядка 900 рейсов внутри Германии и Европы в июле из-за нехватки персонала, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что отмененные рейсы, которые были запланированы на все пятницы, субботы и воскресенья июля, "составляют около 5% типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни".

В самой авиакомпании сообщают, что сейчас "вся авиационная отрасль, особенно в Европе", испытывает трудности из-за "нехватки персонала". "Это касается аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - подчеркнул перевозчик.