Байден провалил Латинскую Америку

Пока в Европе выясняют, вводить ли полное нефтяное эмбарго против России, а затем и запрет на покупку российского газа, президент США Джозеф Байден решил собрать в Лос-Анжелесе регион, который, по доктрине Монро, Белый дом считает своим "задним двором". Вашингтон полагает, что в обмен на экономическую поддержку, инвестиции и торговлю страны Латинской Америки должны безоговорочно поддерживать американское понимание демократии и объявлять всех недругов США своими противниками.

Момент для проверки степени лояльности к Вашингтону что ни на есть подходящий. Идет российская спецоперация на Украине. США и ЕС считают действия России угрозой не только Украине, но и всей демократической модели. Не случайно, что именно этими словами Байден и открыл Саммит Америк. В ситуации, "когда демократия подвергается нападкам по всему миру, давайте вновь объединимся и подтвердим нашу убежденность в том, что демократия – это не только определяющая черта, но и важнейший компонент будущего Америки", отметил Байден.

Стартовавший 8 июня саммит продлится до 10-го числа. Байден намерен использовать его для укрепления связей между Северной и Южной Америками. Вашингтон выдвинет ряд инициатив по вопросам миграции, энергетики и климату. США уже объявили о подготовке полумиллиона врачей для стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Байден выдвигает инициативу "Американское партнерство ради экономического процветания", предусматривающую упрощение инвестиций, активизацию торговли через новые соглашения и создание рабочих мест в области ВИЭ.

Инициативы США преследуют две важные цели: остановить поток нелегальной миграции с юга в США и сдержать растущее влияние Китая в Латинской Америке через новое экономическое партнерство. Об этих целях Байден открыто говорил в Лос-Анджелесе. В целях укрепления экономических связей США предлагают оживить Межамериканский банк развития.

Несмотря на амбициозные планы, саммит с самого начала дал трещину. Байден не стал приглашать лидеров ряда стран – Кубы, Никарагуа и Венесуэлы ввиду "автократичности местных режимов". В знак протеста против избирательности лидеры Мексики, Боливии, Гватемалы, Уругвая, Сальвадора и Гондураса отменили свое участие на Саммите Америк. Отсутствие центральноамериканских стран может осложнить решение миграционного вопроса, ибо они служат "пробкой" между Южной и Северной Америками. Агентство dpa назвало бойкот перечисленных стран "дипломатической неудачей" Байдена.

Американист Малек Дудаков считает, что саммит показал ослабление влияния США в Центральной и Южной Америке.

"Проходящий в Лос-Анджелесе саммит Америк показывает, что влияние США в регионе стремительно сокращается. Многие страны - включая Мексику - просто отказались приезжать на мероприятие. Те же, что в нем все-таки участвуют, не получат от Вашингтона ничего, кроме небольшого транша в $300 млн на продовольственную безопасность. И это в то время, когда Украина осваивает $40 млрд военной помощи", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

План сплотить демократии в Америке провалился, и ввиду тесных связей с Россией и Китаем многие страны региона не занимают сторону США в украинской ситуации.

"Позиции США в Латинской Америке постепенно замещаются Китаем, который уже стал основным торговым партнером для многих стран южнее Карибского бассейна. Усиливаются торговые отношения и с Россией. Латинской Америке позарез нужны удобрения в условиях продовольственного кризиса. Бразилия, Аргентина, Мексика и почти все остальные страны региона заняли нейтральную позицию в украинском кризисе. Никто из них не присоединился к антироссийским санкциям, показав, что политика Байдена по объявлению крестового похода “демократий против автократий” вызывает у них лишь отторжение. Латинская Америка подстраивается под новую реальность многополярного мира, и более называть ее “задним двором США” просто язык не поворачивается", - добавил Дудаков.