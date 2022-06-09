Россиянин утонул на юге Турции

9 июн. 16:03

Российский турист утонул на юге Турции, сообщили в генеральном консульстве РФ в Анталье.

"Подтверждаем кончину российского туриста в результате утопления. Инцидент произошел 8 июня на пляже одного из отелей курортной зоны Манавгат", - сказал собеседника ТАСС.

"Российский гражданин бригадой скорой помощи был доставлен в ближайшую больницу, однако, несмотря на предпринятые усилия врачей, скончался, не приходя в сознание. Генконсульство в координации со страховой компанией занимается вопросами репатриации", - уточнил он.