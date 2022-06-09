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Глава МАГАТЭ назвал "смертельным ударом" по ядерной сделке отсутствие камер на иранских объектах

Глава МАГАТЭ назвал &quot;смертельным ударом&quot; по ядерной сделке отсутствие камер на иранских объектах

В МАГАТЭ полагают, что отсутствие достоверной информации о ситуации на ядерных объектах Ирана из-за демонтажа камер может нанести "смертельный удар" по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ.

Такое заявление сделал сегодня генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Ему задали вопрос о том, что будет, если МАГАТЭ через четыре недели не сумеет предоставить участникам иранской ядерной сделки достоверные данные по ядерной программе ИРИ из-за отсутствия камер на иранских объектах.

"Это было бы смертельным ударом", - приводит слова Гросси ТАСС.

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