В РЖД анонсировали восстановление пассажирского сообщения с Узбекистаном

9 июн. 15:50

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Узбекистаном будет восстановлено с 23 июня, об этом сообщили "Российские железные дороги".

В компании уточнили, что с этого дня раз в неделю будет курсировать поезд формирования компании "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана"). Он будет выходить из Ташкента по четвергам и из Самары по воскресеньям.

Еще один поезд - из Ташкента в Волгоград - возобновит движение с 25 июня, он будет курсировать раз в неделю, по субботам и вторникам соответственно.

Купить билеты можно будет уже в ближайшее время, пишет ТАСС.