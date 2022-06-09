В Дагестане открылась футбольная школа

9 июн. 15:46

Школу футбола при махачкалинском клубе "Динамо" открыли в Дагестане, сообщили в пресс-службе администрации главы региона, уточнив, что занятия будут бесплатными.

"Махачкалинское "ДИНАМО" открывает свою футбольную школу. Первый набор в нее состоится 18 и 19 июня. Занятия в школе будут бесплатными",- сообщает пресс-служба.

Набор будет проходить поэтапно: для участия приглашаются ребята 2007-2015 годов рождения. Первый смотр пройдет на поле гостиницы-пансионата "Приморский" в Редукторном поселке Махачкалы, где и будет располагаться будущая школа.