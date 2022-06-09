Европарламент раскритиковал Тбилиси - в "Мечте" дали ответ

9 июн. 15:40

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе прокомментировал критическую резолюцию Европарламента в адрес Тбилиси: в ней шла речь о ситуации со свободой СМИ и безопасностью журналистов в Грузии.

За документ проголосовали 308 европарламентариев, против оказались 218.

"Кампания, которая ведется с 2012 года для защиты преступников и для возвращения этих преступников к власти, достигла одного из высших институтов Евросоюза - Европарламента, что является крайне тревожным", - цитирует Кобахидзе Sputnik Грузия.

Политик счел "крайне тревожным" тот факт, что Евросоюз стал жертвой фейка. Его также обеспокоили упоминания приговоренных к тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили и гендиректора главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.

По словам председателя "Мечты", в резолюции нашлись даже фактические неточности. Например, в ЕП уверены, что власти до сих пор отказываются переводить Михаила Саакашвили в частную клинику, когда он уже находится там.

Неверно указана и причина смерти оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава: он погиб не от повреждений, полученных 5 июля 2021 года во время акции протеста, а, как показала экспертиза, от передозировки наркотиков.