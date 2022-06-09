Вузы Казахстана попали в международный образовательный рейтинг

9 июн. 15:17

В международном академическом рейтинге Quacquarelli Symonds World University Rankings, являющимся одним из авторитетных рейтингов университетов в мире, оказались 16 вузов Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Казахстана, за последние три года число отечественных вузов в рейтинге возросло вдвое: в 2018 году в рейтинге были восемь отечественных вузов, в 2021 году – 14, а в этом году вошли 16.

Так, Казахский национальный университет имени аль-Фараби впервые попал в топ-150 лучших университетов мира, поднявшись за один год сразу на 25 позиций вверх со 175-го места.

Евразийский национальный университет имени Гумилева оказался на 277-м месте, Satbayev University - на 405-й строчке рейтинга.

Свои позиции в рейтинге закрепили Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова, Казахский национальный аграрный исследовательский университет, Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова.

Кроме того, в 2022 году впервые в списке оказались Алматинский технологический университет и Международный казахско-турецкий университет имени Ясави.