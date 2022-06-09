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Иран убирает 27 камер наблюдения со своих ядерных объектов

Иран убирает 27 камер наблюдения со своих ядерных объектов

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что убирает 27 видеокамер по мониторингу за его деятельностью на ядерных объектах, сообщил в гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы были проинформированы, что 27 камер <...> отключаются в Иране от мониторинговой системы", - цитирует Гросси ТАСС.

По его словам, это "серьезным вызовом" для работы МАГАТЭ в Иране и для возможности подтвердить, что Тегеран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Далее Гросси отметил, что 40 камер МАГАТЭ остаются работать в Иране.

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