Иран убирает 27 камер наблюдения со своих ядерных объектов

9 июн. 15:00

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что убирает 27 видеокамер по мониторингу за его деятельностью на ядерных объектах, сообщил в гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы были проинформированы, что 27 камер <...> отключаются в Иране от мониторинговой системы", - цитирует Гросси ТАСС.

По его словам, это "серьезным вызовом" для работы МАГАТЭ в Иране и для возможности подтвердить, что Тегеран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Далее Гросси отметил, что 40 камер МАГАТЭ остаются работать в Иране.