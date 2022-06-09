Молодой человек поднял пыль на улице и расстрелял недовольную супружескую пару в Казахстане

9 июн. 14:57

Молодой житель Талдыкоргана открыл стрельбу по супружеской паре в Алматинской области, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции региона.

Накануне в селе Коныр Ескельдинского района вспыхнул конфликт между 24-летним парнем и 34-летним местным жителем и его женой. Словесная перепалка вылилась в драку, в ходе которой подозреваемый и выстрелил в супругов из охотничьего ружья 12-го калибра, которое он возил в своей Mitsubishi Pajero. Раненые были госпитализированы в одну из больниц Талдыкоргана.

Установлено, что подозреваемый на высокой скорости проехал по сельской улице и поднял пыль. Местные жители сделали ему замечание, на что он проявил агрессию, спровоцировал драку и использовал огнестрельное оружие.

"Дробовые ранения получили 34-летний мужчина и 31-летняя женщина. Оба доставлены в больницу. Уголовное расследование проводится по статье 99 с применением статьи 24 Уголовного кодекса, то есть "Покушение на убийство", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Подозреваемый оказался ранее трижды судим за кражи. Он помещен под стражу. Идет расследование.