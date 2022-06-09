Игрок "Ахмата": Грозный - безопасный город в России

9 июн. 14:54

Футболист грозненского Ахмата Артем Тимофеев поделился рассказами о жизни в столице Чеченской Республики.

"Я думал, все будет строже. Но почти сразу понял: город дружелюбный. Никаких опасностей в Грозном точно нет. Назвал бы его одним из самых безопасных городов России", - приводит его слова Sports.ru.

Он отметил, что в республике есть свой дресс-код. Так, в республике нельзя передвигаться в шортах по улице.

"Впервые я прилетел в Грозный летом, стояла жара. Вышел из самолета в шортах, но из аэропорта меня не выпустили – сказали надевать штаны. Пришлось их поверх шорт накидывать прям в аэропорту", - сказал Тимофеев.