Что мешает Армении достроить трассу "Север-Юг", почему власти спешат принять новые законы, из-за чего экспортеры несут огромные убытки - Анализ армянских СМИ за 3 - 9 июня

Старт строительства автодороги "Север–Юг" в Армении был дан в 2009 году, когда было подписано первое кредитное соглашение с Азиатским банком развития, однако спустя 13 лет, 1 июня 2022 года, министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян заявил, что к этому времени построено всего 5-6% дороги.

Когда завершится строительство дороги "Север-Юг"?

На сегодняшний день в стране построено лишь чуть больше 30 км автодороги: участки Ереван – Арташат (19,6 км) и Ереван – Аштарак (11,4 км). Они были сданы в эксплуатацию в 2016 году, но без оформления акта приема–сдачи и с некоторыми оговорками, рассказала замминистра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян, читаем в интернет-издании Sputnik Армения.

"Хотя участки фактически используются, по договору они не введены в эксплуатацию полностью и окончательно, так как есть определенные недочеты, и компания-подрядчик не полностью их устранила. На забетонированных участках и сейчас можно увидеть трещины и неровности. У нас есть определенная сумма для устранения этих недостатков",– отметила замминистра, добавив, что арбитражное производство Армении против подрядной строительной компании пока в процессе.

На строительство участка Ереван-Арташат подрядчику – испанской компании "Корсан Корвиам" – было уплачено $60 млн, предоставленных Азиатским банком развития. Несколько лет назад той же компании было поручено строительство участка Аштарак – Талин, для которого правительство Армении взяло кредит в размере $170 млн. Этот участок "Корсан Корвиам" также оставила незавершенным, не только покинув стройплощадку, но и уехав из Армении, оставив свои договорные обязательства невыполненными. В 2019 году правительство страны приняло решение расторгнуть договор с этой организацией и объявить новый конкурс.

Сейчас строительство дороги осуществляет один подрядчик – китайская организация "Синогидро Корпорейшн". "Строительные работы должны проходить на участке Аштарак-Талин в 42 км. Сейчас работы идут на участке Талин-Ланджик (8,7 км) и Ланджик-Гюмри (27,5 км). Таким образом, мы имеем текущие работы и на участке Талин-Гюмри", - отметила чиновник. Для завершения строительства предстоит построить участок Арташат-Сисиан в 175 км, Сисиан-Каджаран в 60 км, Каджаран-Агарак в 32 км и Гюмри-Бавра в 60 км. При этом самым дорогостоящим участком станет Сисиан-Каджаран, учитывая необходимость строительства большого количества мостов и тоннелей. Замминистра не стала озвучивать полную стоимость этого участка, но отметила, что правительство уже обратилось с заявкой на финансирование в Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Финансирование следующего участка дороги – Каджаран-Агарак до границы с Ираном - уже взял на себя Евразийский фонд развития, выделивший на это кредит в $154 млн. Однако стоимость программы выросла, и правительству придется увеличить свою долю софинансирования программы. По словам Галечян, в правительстве надеются построить самый сложный и трудоемкий участок Сисиан-Агарак за 6 лет. "Если нам удастся в ближайшие год-два начать строительство и на остальных участках, то, мы сможем все завершить за 8-9 лет, включая проведение конкурсов и другие процессы", - отметила Галечян, добавив: по самым грубым подсчетам, строительство всей трассы обойдется бюджету Армении примерно в $3,5 млрд.

Власти Армении спешат принять новые законы

По инициативе правительства и согласно решению спикера Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна армянские парламентарии сегодня собрались на внеочередное заседание, в повестку которого включено около 14 законодательных инициатив, - пишет газета "Иравунк". "В их числе и вопрос одобрения во втором и окончательном чтении законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон "О конфискации имущества незаконного происхождения". Складывается впечатление, что власти с этим вопросом уж больно торопятся, надеясь, что его реализация станет своего рода дубиной, направленной против некоторых оппозиционеров", - отмечает издание.

Также в повестке пакет законопроектов о внесении изменений в закон "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и поправок в смежные законы, законопроект о внесении изменений в закон "О торговле и услугах" и так далее. Обсуждения пройдут в ускоренном режиме, то есть все вопросы будут обсуждены сразу в двух чтениях. Отметим, что парламентская оппозиция бойкотировала внеочередное заседание законодательного органа, однако оппозиционным фракциям "Айастан" и "Честь имею" не удалось самим созвать внеочередное заседание парламента из-за отсутствия парламентского большинства в лице "Гражданского договора". Во время регистрации табло показало присутствие в зале 33 депутатов, в то время как для кворума нужно как минимум 54-х. Напомним, оппозиция инициировала внеочередное заседание с целью обсуждения и принятия заявления.

У Армении появились большие претензии к Верхнему Ларсу

К регулярным пробкам на Военно-Грузинской дороге, ведущей к Верхнему Ларсу, за много лет уже все привыкли, но то, что происходит сейчас – это настоящая катастрофа, считает глава армянской логистической компании "Грин вей" Евгения Казумян, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Грузия.

"Многокилометровая очередь к КПП "Верхний Ларс" теперь начинается на подъезде к Тбилиси со стороны армяно-грузинской границы. В предыдущие годы пробка из фур была намного меньше и начиналась у города Душети в регионе Мцхета-Мтианети. У нас есть партнеры из Беларуси, с которыми мы сотрудничаем много лет, – они уже отказываются ехать в Армению. Скоро сезон фруктов, то есть скоропортящегося товара, и мы не берем на себя ответственность доставлять их. В целом, мало кто пойдет на это, учитывая ситуацию", - рассказала Казумян.

Некоторые фуры стоят в очереди на территории Грузии уже третью неделю. Дальнобойщики предполагают, что пробудут на территории страны еще около двух недель, а товар портится, и за каждый день простоя им начисляется штраф. В Северную Осетию собирается выехать делегация во главе с министром экономики Армении Вааном Керобяном, которая изучит обстановку с заторами у российско-грузинского КПП. Постановление премьер-министра о командировке уже опубликовано на сайте правительства Армении. Известно, что в состав делегации войдут замминистра территориального управления и инфраструктур Армен Симонян, зампредседателя Комитета госдоходов Ашот Мурадян и представитель Араратской территориальной таможни Арутюн Азгалдян.

Силовики массово бегут в Антикоррупционный комитет

Следователи полиции, Следственного комитета и других силовых структур Армении массово подают заявления об уходе, - пишет газета "Жоговурд". "Нам стало известно, что причиной их ухода является желание перейти на другую работу. В частности, многие из них хотят перейти в Антикоррупционный комитет. Главы областных и административных следственных отделов, начальники полиции регионов уже сдали экзамены, чтобы приступить к работе в Антикоррупционном комитете с более высокой зарплатой. Иными словами, в силовых структурах идет массовый отток кадров в Антикоррупционный комитет", - отмечает издание. Руководители силовых ведомств страны в ужасе – они не знают, как восполнить вакантные места, - добавляет автор публикации.

С приходом лета вернулись старые проблемы Севана

За последнюю неделю уровень Севана повысился на 3 см благодаря обильным осадкам и поступлению в озеро больших объемов воды из реки Арпа, однако в целом по положению на 5 июня уровень озера все же на 18 см ниже, чем годом ранее, - читаем на портале Sputnik Армения. В мае уровень озера Севан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 21 сантиметр, но затем разница постепенно уменьшилась. "Дело в том, что в этом году потеплело относительно поздно, и выпадавшие при низких температурах осадки в основном впитывались в грунт. В этом есть свои плюсы, поскольку грунтовые воды в конечном итоге, посредством ручьев и других природных источников также способствуют орошению Араратской долины", - рассказал директор научного центра гидроэкологии и ихтиологии НАН Армении Бардух Габриелян.

Дефицит воды должен быть восполнен за счет водных ресурсов озера Севан, однако допустимый объем забора воды из озера составляет 170 млн кубометров, что предусмотрено законом "Об озере Севан", и если он будет выполнен в большем объеме, положительный баланс озера будет нарушен: снижение уровня озера приведет к заболачиванию, ухудшит качество воды, что крайне негативно скажется на всей экосистеме. "Чтобы покрыть дефицит и сэкономить водные ресурсы Севана, необходимо, во-первых, построить дополнительные водохранилища, воду из которых можно будет использовать для орошения, энергетики и других целей, а, во-вторых, отремонтировать оросительные водопроводы. Из-за их износа мы теряем 40 млн кубометров воды в год. Часть средств, выделяемых на различные программы, можно было бы направить на предотвращение потерь воды", - рассказал директор Центра гидроэкологии и ихтиологии. По поводу водозабора из озера Севан и с другими вопросами ученые письменно обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, однако ответа из офиса премьер-министра ответа пока так и не получили.

Иран налаживает "энергетическую дипломатию" с Азербайджаном и Туркменией

Тегеран за последние несколько месяцев активно наращивает энергетическое сотрудничество с Баку и Ашхабадом, одним из главных соглашений стало удвоение объема газа, транспортируемого из Туркмении в Азербайджан по иранским трубопроводам, - читаем на сайте иранского агентства IRNA. "На минувшей неделе министр нефти Ирана Джавад Оуджи посетил Баку, где провел переговоры с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Стороны подписали ряд документов в области энергетики, нефти, газа, транспорта и торговли. Среди прочего был заключен меморандум о взаимопонимании и соглашение об удвоении объема газа, транспортируемого из Туркмении в Азербайджан по иранским трубопроводам", - пишет издание, подчеркивая: "торговля газом стала одним из способов для Ирана активизироваться в этом экономическом секторе". Для этого Тегеран использовал свопы в торговле газом и сумел возродить контракт на обмен туркменским газом с территории Ирана в Азербайджан.

"Эко-яйца" армянских производителей не признали экологичными

Комиссия по конкуренции Армении возбудила административные дела против трех птицефабрик за неправомерное использование слова "эко" на упаковках с яйцами, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Дела возбуждены против птицефабрик "Аракс", "Арзнийское племенное хозяйство" и "Проект Интер-инвест", владеющей Ширакской птицефабрикой. Комиссия поручила компаниям исправить допущенные нарушения, а 19 апреля "Проект Интер-инвест" была оштрафована на 3 млн драмов (чуть больше $6 млн)", - говорится в публикации. По законодательству Армении для использования названий "эко", "био" и им подобных компания должна иметь органический сертификат, которого нет ни у одной из птицефабрик в стране, - отмечает издание.