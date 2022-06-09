Денежный спор вылился в смертельную поножовщину в Ереване

9 июн. 14:30

Мужчина стал жертвой поножовщины в Ереване, сообщение о преступлении распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

ЧП случилось примерно в 00:30 на улице Багратуняц: 44-летний житель Еревана и 56-летний житель Арарата вступили в спор по поводу денег. В итоге старший мужчина нанес 44-летнему оппоненту несколько ударов ножом.

Раненый был доставлен в медцентр "Эребуни" около 01:15, через несколько часов он умер, пишет Sputnik Армения.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.104 (убийство) УК Армении. Полицейские разыскивают подозреваемого.