Долю обязательной продажи валютной выручки экспортерами определит правительственная комиссия

9 июн. 14:20

Президент РФ Владимир Путин аннулировал требование к экспортерам продавать половину валютной выручки - эту долю будет устанавливать правительственная комиссия. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Из него следует, что резиденты - участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать иностранную валюту "в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в срок, установленный Советом директоров Центральною банка".

В первой версии документа от 28 февраля доля обязательной продажи валютной выручки составляла 80%, затем она была снижена до 50%.