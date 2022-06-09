Песков: изолировать Россию не получится

9 июн. 14:18

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что изоляция России невозможна.

Далее представитель официальной Москвы подчеркнул, что технологический суверенитет не означает изоляцию страны.

"Естественно, никто не говорит об изоляции. Изоляция - это вещь нехорошая. Мы, наоборот, говорим о том, что изоляция России невозможна даже несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом плане, в торговом, в политическом. Это у них не получается и не получится", - сказал он.