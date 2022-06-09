АТОР: спрос на отдых в Турции огромен

9 июн. 14:08

Авиабилетов в Турцию не хватает для всех желающих, места на рейсах турецких перевозчиков практически раскуплены до середины лета, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным ассоциации, на турецкие курорты летают прямые рейсы восьми авиакомпаний из 17 городов России. В 2021 году такие полеты выполняли 18 авиакомпаний из 46 городов.

"За первую неделю июня в Анталье приземлились 452 рейса из России, на которых прибыли более 100 тыс туристов. При сохранении текущей динамики за весь месяц Анталья примет около 500 тыс россиян. Это на 42% меньше, чем за тот же месяц 2019 года", - сказано в сообщении.

В июне 2020 года граждане России не летали в Турцию из-за COVID-ограничений, а в 2021 году по той же причине сезон на направлении начался только 22 июня.

В АТОР подчеркивают, что это предельное число россиян, которые за текущий месяц могут поехать в Турцию, поскольку 90% перевозок выполняют перевозчики из Турции, а им авиационные власти России до 1 июля согласовали 450 рейсов в неделю. Большинство самолетов российских чартерных авиакомпаний не летают в Турцию из-за возможного задержания по требованию лизингодателей.

При этом в ассоциации спрос на отдых в Турции назвали "огромным" на фоне закрытия других пляжных направлений. И подчеркивают, что действующее падение турпотока – исключительно следствие дефицита самолетов и сужения географии вылетов из-за санкций.

"У многих туроператоров билеты на рейсах в Турцию раскуплены до второй половины июля. При этом туристов не волнуют даже выросшие цены - в условиях дефицита они готовы покупать путевки по любым ценам. Спрос существенно превышает предложение, особенно в регионах, откуда выполняется очень мало рейсов", - отмечают в АТОР.

В ассоциации добавили, что Анталью за летний сезон посетят около 2,9-3 млн туристов из России, что на 45% меньше, чем в 2019 году и на 17% – чем в 2021 году.