Камнепад прервал дорожное сообщение с районным центром в Дагестане

9 июн. 14:02

Жители районного центра и несколькими населенными пунктами остались без автомобильного сообщения в Ахвахском районе Дагестана из-за камнепада, проинформировали в пресс-службе управления автомобильных дорог региона.

"В Ахвахском районе на 11 км автомобильной республиканского значения Ботлих - Карата, где ведутся работы по реконструкции дороги в результате оползня верхового откоса сопрождающиеся интенсивным камнепадом, прервано транспортное сообщение с районным центром селом Карата и населенными пунктами района", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что жертв и пострадавших нет.

В настоящее время на дороге ведутся работы по расчистке дорожного полотна. Движение транспорта будет организовано движение по временной схеме.

В региональном главке МЧС сообщили, что в результате камнепада без автомобильного сообщения остаются 15 населенных пунктов.