Источник: российские компании хотят участвовать в строительстве ветряного парка в Восточном Зангезуре

9 июн. 13:59

Энергетические компании России заинтересованы в проектах строительства ветряного парка в Лачинском и Кельбаджарском районах (Восточно-Зангезурский экономический район). Об этом пишет "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на источник в правительстве АР.

"Вопрос расширения энергосотрудничества между Азербайджаном и Россией обсуждался еще в апреле (26 апреля 2022 года - ред.) в Баку в рамках заседания азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству", - заявил он.

По словам источника, на заседании была озвучена заинтересованность и готовность ряда российских компаний - ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро" и других - присоединиться к проектам строительства и модернизации энергообъектов (ТЭС/ГЭС/ВИЭ) в Азербайджане.

Он уточнил, что имеются в виду ветряной парк мощностью 100 МВт, , который планируется построить в Лачинском и Кельбаджарском районах, а также малая ГЭС мощностью 20 МВт на реке Тертер. Проект подразумевает в том числе проектирование и инжиниринговый консалтинг.

Также на заседании МПК азербайджанская сторона заявила о готовности направить в Минэнерго РФ перечень потенциальных проектов в области гидроэнергетики для совместной реализации в Азербайджане, а также предложения по возможному участию институтов ПАО "РусГидро" в создании гидротехнических объектов и объектов инфраструктуры.