Фракция "ЕНД" в парламенте Грузии безвозвратно потеряла депутата

Грузинский парламент сегодня досрочно лишил депутатских полномочий Заала Удумашвили - члена оппозиционной партии "Единое нацдвижение". Голосование велось в прямом эфире на сайте органа.
"81 за, ноль против. Постановление принято", - подвел его итоги спикер Шалва Папуашвили.
Удумашвили, прежде работавший телеведущим, сам попросил лишить его депутатских полномочий, поскольку решил вернуться в журналистику.
Передавать его мандат некому: осенью 2020 года часть оппозиции, обвинив власти в фальсификации выборов, аннулировала партийные списки. В итоге у фракции ЕНД в парламенте останется 29 депутатов.