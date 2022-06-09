Фракция "ЕНД" в парламенте Грузии безвозвратно потеряла депутата

9 июн. 13:47

Грузинский парламент сегодня досрочно лишил депутатских полномочий Заала Удумашвили - члена оппозиционной партии "Единое нацдвижение". Голосование велось в прямом эфире на сайте органа.

"81 за, ноль против. Постановление принято", - подвел его итоги спикер Шалва Папуашвили.

Удумашвили, прежде работавший телеведущим, сам попросил лишить его депутатских полномочий, поскольку решил вернуться в журналистику.

Передавать его мандат некому: осенью 2020 года часть оппозиции, обвинив власти в фальсификации выборов, аннулировала партийные списки. В итоге у фракции ЕНД в парламенте останется 29 депутатов.