Премьер Израиля начал визит в ОАЭ

9 июн. 13:26

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет начал визит в ОАЭ, где проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Премьер-министр Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби, чтобы встретиться с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом", - сообщила канцелярия премьера.

Уточняется, что в течение дня израильский премьер и президент ОАЭ проведут двустороннюю встречу, а также примут участие в расширенном рабочем совещании вместе со своими советниками. Стороны обсудят различные региональные вопросы, передает ТАСС.