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В Туапсе полицейские помогли пострадавшему при монтажных работах

В Туапсе полицейские помогли пострадавшему при монтажных работах

Полицейские помогли мужчине с сильным порезом руки в Туапсе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина получил травму при установке зеркала. За помощью мужчина обратился к сотрудникам ДПС старшему лейтенанту полиции Виталию Кислицыну и лейтенанту полиции Андрею Цканяну. Полицейские обработали рану и наложили повязку, после чего отвезли пострадавшего в больницу.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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