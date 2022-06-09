В Туапсе полицейские помогли пострадавшему при монтажных работах

9 июн. 13:20

Полицейские помогли мужчине с сильным порезом руки в Туапсе, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина получил травму при установке зеркала. За помощью мужчина обратился к сотрудникам ДПС старшему лейтенанту полиции Виталию Кислицыну и лейтенанту полиции Андрею Цканяну. Полицейские обработали рану и наложили повязку, после чего отвезли пострадавшего в больницу.

"Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает", - говорится в сообщении.