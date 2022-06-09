Снежным праздником отметят День России на курорте в Сочи

9 июн. 13:20

В Сочи на курорте "Роза Хутор" 12 июня в День России состоится снежный праздник - Hot Snow Battle. Такое сообщение распространила его пресс-служба.

"На главной площади курорта возведут снежную гору. 12 июня любители горных лыж и сноуборда смогут вновь ненадолго вернуться в зиму", - цитирует его "Интерфакс".

Гости проверят свое умение кататься и выполнять трюки в состязаниях по джиббингу - это скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам или по элементам городской архитектуры.

На этот раз для создания таких фигур будет доставлено два КАМАЗа снега, который привезут с верхней отметки курорта, то есть с высоты 2320 метров над уровнем моря.

Попробовать свои силы смогут все желающие - для этого нужно будет зарегистрироваться, оформить страховку и взять горные лыжи или сноуборд.

"Соревнования пройдут в три этапа: квалификация, финал и отдельный конкурс на лучший трюк. Победители получат призы от курорта и партнеров мероприятия", - указали в пресс-службе.