Лавров сообщил о завершении согласования автомаршрута между Азербайджаном и Арменией

9 июн. 13:15

Согласование автомобильного транспортного коридора между Азербайджаном и Арменией находится в стадии завершения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что процесс согласования происходит в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

"Как известно, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима функционирования транспортного коридора, который будет установлен", - сказал Лавров.