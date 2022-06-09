На логотипе экс-McDonald’s изображена картошка фри и бургер

9 июн. 13:02

Сеть общественного питания, которая заменит россиянам McDonald’s, запускает сегодня рекламную кампанию, ее логотип уже известен. Об этом рассказали в пресс-службе ООО "Система ПБО", которое управляет сетью.

Представитель компании пояснил, что на логотипе можно увидеть главные символы ресторана - эти две желтые палочки картофеля фри и желто-оранжевый бургер.

"Зеленый фон логотипа символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли наши гости", - цитирует его ТАСС. Источник добавил, что название для новой сети пока не выбрано.