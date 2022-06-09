Дуда: бизнес с Россией приведет Германию к "захвату Берлина" или "отправке" в Сибирь

9 июн. 13:01

Президент Польши Анджей Дуда, заявил, что немецкая промышленность может "отправиться в Сибирь" в случае ведения бизнеса с Россией.

"Мы, поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. Никто не говорит ни слова о ведении бизнеса с Россией, потому что нам снова могут угрожать присутствием здесь российской армии. Это означает смерть, расстрел, отправку в Сибирь", - сказал он в интервью таблоиду BILD, пишет РИА Новости.

Помимо этого, польский лидер раскритиковал "часть немецкой промышленности", которая все еще выступает за сохранение экономических контактов с российскими партнерами. Также Дуда предрек Германии "захват Берлина", если страна продолжит вести бизнес с Россией.

Кроме того, глава государства назвал телефонные переговоры между немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном с Владимиром Путиным "бесполезными".