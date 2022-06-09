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Житель Кубани "поселил" в "резиновом" доме 70 мигрантов

Житель Кубани &quot;поселил&quot; в &quot;резиновом&quot; доме 70 мигрантов

Новороссийские правоохранители задержали в поселке Кирилловка мужчину, подозреваемого в легализации мигрантов, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Установлено, что 35-летний мужчина, не имея намерений предоставлять иностранным гражданам свой дом для проживания, поставил на регистрационный учет 70 человек", - пояснили в полиции.

Все "жильцы" приехали из стран ближнего зарубежья.

Открыто уголовное дело по ст 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) Уголовного кодекса. Хозяину резиновой квартиры грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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