Житель Кубани "поселил" в "резиновом" доме 70 мигрантов

9 июн. 12:52

Новороссийские правоохранители задержали в поселке Кирилловка мужчину, подозреваемого в легализации мигрантов, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Установлено, что 35-летний мужчина, не имея намерений предоставлять иностранным гражданам свой дом для проживания, поставил на регистрационный учет 70 человек", - пояснили в полиции.

Все "жильцы" приехали из стран ближнего зарубежья.

Открыто уголовное дело по ст 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) Уголовного кодекса. Хозяину резиновой квартиры грозит лишение свободы на срок до трех лет.