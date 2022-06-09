Путин проведет переговоры с Бердымухамедовым

9 июн. 12:40

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов 10 июня посетит Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля, уточняя, что лидеры обсудят торговлю, политику и региональные вопросы,

"Десятого июня по приглашению президента РФ Владимира Путина Россию посетит президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность главы государства (19 марта 2022 года)", - сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны планируют обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.