Обновлено соглашение между Генпрокуратурами России и Абхазии

9 июн. 12:36

Генпрокурор России Игорь Краснов и абхазский коллега Адгур Агрба подписали обновленное соглашение о сотрудничестве, об этом говорится на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Генеральные прокуроры Абхазии и России подписали обновленное соглашение о сотрудничестве путем обмена текстами по дипломатическим каналам. Положения обновленного соглашения несколько шире действовавшего с 2008 года документа", - поясняется в сообщении надзорного ведомства.

В соглашении идет речь о сотрудничестве сторон по поводу обеспечения законности, защиты прав и свобод человека, борьбе с самыми опасными видами преступлений, в том числе осуществленными в организованных формах.