Лавров: Россия поможет Азербайджану и Армении подписать мирный договор

9 июн. 12:15

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

"Мы подтвердили готовность помогать в вопросе заключения мирного договора между Ереваном и Баку. Нет сомнений, что будут достигнуты окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал Лавров, подчеркнув, что три заявления по Карабаху на высшем уровне - та ясная дорожная карта, которой стороны должны руководствоваться.

Помимо этого, глава МИД РФ сообщил, что согласование автомобильного транспортного коридора между двумя государствами находится в стадии завершения. Происходит процесс в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

"Как известно, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима функционирования транспортного коридора, который будет установлен", - уточнил Лавров.

Также глава ведомства отметил, что Москва приветствует нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой. По его словам, это поспособствует оздоровлению обстановки в регионе.

Кроме того, Лавров добавил, что следующая встреча комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении должна состояться в Москве. "Мы готовы предоставлять консультативное содействие, в том числе в виде картографических материалов, что очень важно", - подытожил министр.