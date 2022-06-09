Взрыв прогремел в Ставрополе

9 июн. 12:11

В одном из многоквартирных домов Ставрополя произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Сегодня поступила информация о происшествии по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского, 22/5, 12-этажный дом. По прибытию информация подтверждена - хлопок газа без возгорания, повреждено четыре квартиры на втором этаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате хлопка пострадал один человек, еще 50 были эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.