Лавров: Запад яростно сопротивляется многополярному миру

9 июн. 12:01

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Запад яростно сопротивляется многополярному миру. Об этом говорится в приветственном слове, направленном министром пленарному заседанию ХХ Международных Лихачевских научных чтений.

"Проблематика формирования демократического, многополярного мира особенно актуальна сегодня, когда мы наблюдаем идущее вразрез со всеми правовыми и морально-этическими нормами яростное сопротивление происходящим изменениям со стороны государств, не желающих терять свое доминирующее положение в системе международных отношений", - говорится в приветствии, которое зачитала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.