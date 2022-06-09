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Лавров: Запад яростно сопротивляется многополярному миру

Лавров: Запад яростно сопротивляется многополярному миру

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Запад яростно сопротивляется многополярному миру. Об этом говорится в приветственном слове, направленном министром пленарному заседанию ХХ Международных Лихачевских научных чтений.

"Проблематика формирования демократического, многополярного мира особенно актуальна сегодня, когда мы наблюдаем идущее вразрез со всеми правовыми и морально-этическими нормами яростное сопротивление происходящим изменениям со стороны государств, не желающих терять свое доминирующее положение в системе международных отношений", - говорится в приветствии, которое зачитала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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