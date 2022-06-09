Пенсионера, насмерть сбившего пешехода и уехавшего, будут судить в Магасе

9 июн. 11:50

Прокуратура Ингушетии приняла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя села Али-Юрт, который насмерть сбил пешехода в Магасе, такое сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.

"По версии следствия, мужчина, 4 февраля 2022 г., управляя технически исправным автомобилем марки "ЛАДА 211140", следуя по проезжей части улицы К. Кулиева г. Магаса, на нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками "Пешеходный переход" и разметкой, нарушая правила дорожного движения, совершил наезд на 24-летнего пешехода", - говорится в нем.

После аварии водитель не стал ждать полиции и покинул место ДТП на другой машине.

Пострадавший получил тяжелые травмы и умер в больнице, не приходя в сознание.

Дело расследовалось по п. "б" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Оно передано в Магасский районный суд.