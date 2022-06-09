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Кисловодск вошел в топ лидеров по объемам освоенных инвестиций 

Кисловодск вошел в топ лидеров по объемам освоенных инвестиций 

Кисловодск занял четвертую строчку в списке городов с наиболее высокими объемами освоенных инвестиций. 
"За первый квартал 2022 года нам удалось освоить 4,2 миллиарда рублей частных и государственных инвестиций. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года", - прокомментировал попадание в список лидеров глава Кисловодска Евгений Моисеев.

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