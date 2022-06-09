Кисловодск вошел в топ лидеров по объемам освоенных инвестиций 

9 июн. 11:43

Кисловодск занял четвертую строчку в списке городов с наиболее высокими объемами освоенных инвестиций.

"За первый квартал 2022 года нам удалось освоить 4,2 миллиарда рублей частных и государственных инвестиций. Это в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года", - прокомментировал попадание в список лидеров глава Кисловодска Евгений Моисеев.