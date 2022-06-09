В Казахстане прокомментировали слухи о выборах президента осенью

9 июн. 11:36

Спикер сената Маулен Ашимбаев опроверг информацию о предстоящих президентских выборах в Казахстане, которые якобы состоятся осенью текущего года.

"Мы строим правовое государство, где все регулируется законом. В законе есть конкретные сроки, в которые должны проводиться выборы. Я считаю, что разговоры о президентских выборах лишь слухи, нет оснований. На сегодня для нас превыше всего провести реальные реформы, которые положительно скажутся на жизнях граждан", - цитирует спикера Sputnik Казахстан.

Он также подчеркнул, что власть сейчас сосредоточена на повышении зарплат, борьбе с безработицей, коррупцией, неравенством, возвращением незаконно выведенных за рубеж денежных средств.

"Нужно проводить не только политические реформы, но и социальные", - добавил он.