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Алексей Оверчук: коридор "Север-Юг" приобретает особое значение

Алексей Оверчук: коридор &quot;Север-Юг&quot; приобретает особое значение

В текущих условиях приобретает особо важное значение международный транспортный коридор "Север-Юг", об этом заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук в ходе конференции "Казахстан и Россия. Актуальные направления сотрудничества в рамках ЕАЭС", которая проходит в Нур-Султане.

Вице-премьер констатировал, что с введением антироссийских санкций оказались разорванными сложившиеся в последние десятилетия логистические цепочки, так как большая часть экономики строилась в первую очередь на связях с Европой.

"Но мы работаем над созданием новых логистических связей. Мы разрешили параллельный импорт. Конечно же, сегодня идет поиск и наладка связей с новыми торговыми партнерами, прежде всего, в тех странах, которые невраждебны по отношению к России. И здесь особое значение будет приобретать международный транспортный коридор "Север-Юг", здесь большое поле для сотрудничества с Казахстаном", - цитирует чиновника Sputnik Казахстан.

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